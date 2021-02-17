Огурцы лидируют по росту цен среди продуктов питания

19:41, 17 февраля 2021, ПАИ

Огурцы остались лидером роста цен в России, прибавив в цене 3,6 % за прошлую неделю, сообщает телеграм-канал РИА Новости.

Следом идут картофель (+2%), помидоры (+1,7%) и морковь (+1,6%).

Эта же четвёрка лидирует по росту цен и с начала года, правда в другом порядке: помидоры прибавили 19,8 %, огурцы – 17,5 %, морковь – 12,2 %, картофель – 11,9 %, подсчитал Росстат.

И только сезонностью это не объяснить, как попытался это сделать Минсельхоз: по итогам прошлого года огурцы подорожали примерно на 20 %, помидоры – на 25 %, морковь – на 30 %, картофель – на 35 %.