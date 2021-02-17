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Общество

Огурцы лидируют по росту цен среди продуктов питания

Свежие огурцы дорожают на глазах. Фото: iStock

Огурцы остались лидером роста цен в России, прибавив в цене 3,6 % за прошлую неделю, сообщает телеграм-канал РИА Новости. 

Следом идут картофель (+2%), помидоры (+1,7%) и морковь (+1,6%).

Эта же четвёрка лидирует по росту цен и с начала года, правда в другом порядке: помидоры прибавили 19,8 %, огурцы – 17,5 %, морковь – 12,2 %, картофель – 11,9 %, подсчитал Росстат. 

И только сезонностью это не объяснить, как попытался это сделать Минсельхоз: по итогам прошлого года огурцы подорожали примерно на 20 %, помидоры – на 25 %, морковь – на 30 %, картофель – на 35 %.

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