Покупки россиян посредством пластиковых карт будет анализировать ФНС

22:43, 17 февраля 2021, ПАИ

Покупки граждан России, совершённые с помощью банковских карт, будут отображаться в их личных кабинетах на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом «Пятому каналу» сообщил глава службы Даниил Егоров.

Он пояснил, что ФНС планирует объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, что позволит упростить получение россиянами налоговых вычетов.

С марта 2021 года в России будет запущена технология упрощённого получения имущественных и инвестиционных вычетов, за счёт чего сроки возврата денежных средств сократятся до полутора месяцев, добавил Егоров.

«Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства», – цитирует главу ФНС «Экономика сегодня».

Егоров также сообщил, что упрощённый порядок получения вычетов предполагает бесконтактное взаимодействие граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять самостоятельно за счёт автоматизированной информационной системы.