Прощание с псковским тренером Владимиром Бойцовым состоится 25 февраля

16:12, 24 февраля 2021, ПАИ

Прощание с псковским тренером по спортивной гимнастике, заслуженным работником физической культуры России Владимиром Бойцовым, который скончался на 91-м году жизни, состоится 25 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пскова.

Владимир Бойцов являлся первым мастером спорта СССР по спортивной гимнастике в Псковской области и заслуженным работником физической культуры и спорта Российской Федерации. Почти вся жизнь Владимира Бойцова была связана с Псковской областью и спортом. 16 февраля Бойцову исполнилось 90 лет.

Прощание пройдет в 11:00 в Морском храме святителя Климента Римского по адресу улица Красноармейская набережная, дом 16.