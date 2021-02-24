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Общество

Прощание с псковским тренером Владимиром Бойцовым состоится 25 февраля

Прощание с псковским тренером по спортивной гимнастике, заслуженным работником физической культуры России Владимиром Бойцовым, который скончался на 91-м году жизни, состоится 25 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пскова.  

Владимир Бойцов являлся первым мастером спорта СССР по спортивной гимнастике в Псковской области и заслуженным работником физической культуры и спорта Российской Федерации. Почти вся жизнь Владимира Бойцова была связана с Псковской областью и спортом. 16 февраля Бойцову исполнилось 90 лет.

Прощание пройдет в 11:00 в Морском храме святителя Климента Римского по адресу улица Красноармейская набережная, дом 16.

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