Участники конкурса «60 кадров в секунду» посетили строящийся «Лофт» в Пскове

18:34, 24 февраля 2021, ПАИ

Участники конкурса «60 кадров в секунду» посетили креативное пространство «Лофт», строительство которого завершается в Пскове. Ребята рассказали Псковскому агентству информации о своих работах, планах на будущее и поделились впечатлениями от новой точки притяжения молодёжи.

«Лофт» в целом крутая концепция, в нашем городе такого нет. Здесь молодёжи можно будет себя показать. У нас много артистов и других талантливых людей, но им не хватает такого места, где они смогут делиться друг с другом своим творчеством, своей деятельностью», – заявил автор ролика «Псков моими глазами» Илья Ломаков.

«Креативное пространство «Лофт» будет полезно для молодых музыкантов – и для творческой работы, и для выступлений», – поддержал его преподаватель Псковского областного колледжа искусств Тимофей Никогосов. Он представил на конкурс видео «Город талантов».

Член жюри конкурса кинорежиссёр Илья Северов тоже поддержал проект и отметил, что ему очень понравились все фильмы, представленные на конкурс. Он отдельно отметил фильм-эскурсию Леонида Оборина. Илья Северов поздравил всех победителей и организаторов, которые «сделали такой классный фестиваль».

Руководитель креативного пространства «Лофт» Антон Ковальский тоже оценил эту работу: «Мне понравился главный посыл ролика: необязательно уезжать, если ты хочешь найти себя, можно и здесь строить жизнь. Безусловно, это самый оригинальный и выстроенный с точки зрения драматургии ролик. Талантливейшая работа! Благодарю его автора Леонида Оборина за участие в конкурсе».

Ребята из Великих Лук, по его мнению, также сняли видео с огромным потенциалом. Один из авторов ролика – Владимир Лысый. Он рассказал, что изучать Псковскую область они отправились в двадцатиградусный мороз. Но, несмотря на это, ребята прекрасно провели время, с пользой, и кадры получились шикарными.

Напомним, победу в конкурсе одержал видеоролик Ильи Бартенева о реставраторе из Печорского района Татьяне, которая переехала из Санкт-Петербурга в деревню Брод. Победитель получит 100 тысяч рублей.

В рамках открытия «Лофта» в марте состоится презентация видеороликов, поступивших на конкурс «60 кадров в секунду», и награждение победителя. Также планируется запустить в креативном пространстве серию мастер-классов авторов лучших работ.