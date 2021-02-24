Дмитрий Месхиев: В этом году мы будем много раз радовать зрителей Псковского драмтеатра премьерами

21:31, 24 февраля 2021, ПАИ

В этом году Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина будет много раз радовать своих зрителей премьерами. Об этом заявил художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев, комментируя первую премьеру года в театре – спектакль «Дни Победы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

«Я очень доволен этой работой. Да, она была трудная, долгая, был большой перерыв в репетиционном процессе, перенос, но, с моей точки зрения, получилось именно то, чего мы хотели для нашего театра», – сказал Дмитрий Месхиев, отметив, что «Дни Победы» – подарок театра к 75-летию Победы. Выпустить спектакль Псковский театр драмы хотел к празднику 9 Мая прошлого года, но из-за карантина премьера была перенесена на 23 Февраля.

«Это очень необычный спектакль. Этот формат необычный не только для псковского театра, а для театра в принципе. Это очень сложная актёрская работа, потому что артистам приходится работать вплотную со зрителем, это чрезвычайно тяжело, и актёры справляются с этим блестяще. Спасибо режиссёру Вере Поповой», – рассказал Дмитрий Месхиев.

Худрук Псковского драмтеатра также анонсировал предстоящие премьеры и открытие маленького театра: «23 февраля мы сделали первую премьеру, а уже 6 марта у нас выпуск ещё одного спектакля – «Свидетельские показания» режиссёра Семена Серзина по пьесе Дмитрия Данилова. В апреле у нас премьера музыкального спектакля «Случайный вальс» и спектакля «Смерть Тарелкина» режиссёра Хуго Эрикссена уже на большой сцене. Параллельно мы будем репетировать ещё два спектакля. Да, мы взяли старт, и я надеюсь, что в этом году мы будем много раз радовать зрителя».

Весной театр начинает премьерный марафон детских спектаклей. «В этом году, я надеюсь, мы сделаем для нашего нового беби-театра четыре детских спектакля. И первая премьера будет уже этой весной. Во втором здании театра рядом с новым залом появится маленький театр – это театр для самых маленьких наших зрителей, от 6 месяцев до 4 лет. Мы приглашаем на премьеры мам, пап, бабушек, дедушек со своими детками и внуками. В наших планах за ближайшие два года сделать в маленьком театре репертуар из 10 спектаклей, это будет отдельный беби-театр со своим репертуаром», – поделился Дмитрий Месхиев.