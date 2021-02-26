О сохранении экологии и уникальности болот Полистовского заповедника – в интервью с Ксенией Антоновой

19:46, 25 февраля 2021, ПАИ

25 февраля Ассоциация заповедников Северо-Запада отмечает свой день рождения. В состав объединения входит и Полистовский заповедник, хорошо известный не только в Псковской области, но и за её пределами. В эфире ПАИ-live пресс-секретарь особо охраняемой природной территории Ксения Антонова рассказала о планах на ближайший туристический сезон, роли заповедника в улучшении экологии и мифах, связанных с болотами.

О преимуществах ассоциации и пандемии

– Что даёт членство ассоциации, для чего вы там и как это случилось?

– Ассоциация заповедников Северо-Запада позволяет создавать площадки для совместного решения задач развития территорий. На таких дискуссионных площадках различные особо охраняемые природные территории, в том числе Полистовский заповедник, обмениваются мнением, опытом, демонстрируют свои достижения. Также у ООПТ есть возможность выступать от имени независимого юридического лица. Например, для написания проектов для грантов, в том числе президентских. В рамках ассоциации проводятся обучающие семинары практической направленности для сотрудников ООПТ. Это семинары в области охраны, науки, туризма, просвещения. Мы состоим в ассоциации с момента основания заповедника.

– Прошлый год был непростым, в том числе в части сокращения туристических маршрутов. Как прошёл этот год Полистовский заповедник и каковы планы на предстоящий сезон, который уже не за горами?

– Пандемия больше всего отразилась на сфере туризма и экологического просвещения. Нам пришлось закрыть все маршруты, гостевые дома, отказаться от мероприятий с детьми, проводимых в рамках экологических праздников и акций. В 2020 году у нас наступило глубокое затишье. Но мы всё равно не отдыхали. По своим программам работали государственные инспекторы и научные сотрудники, сохраняя и изучая природу. А мы продолжали выпуски печатной продукции, усиленно работали наши социальные сети, чтобы люди, скучающие по природе и путешествиям, не были оторваны от природной темы. Для этого мы проводили фестиваль дикой природы «РосянкаFest» – в этом году в формате онлайн. И были приятно удивлены, когда получили положительные отклики. Годом ранее фестиваль организовали в Пскове как масштабное городское мероприятие.

Сейчас надеемся, что пандемия будет отступать и мы будем работать в привычном для нас режиме. На данный момент у нас уже открылся снегоходный маршрут, идёт запись на многочисленные маршруты, которые откроются с наступлением тепла. Мы стараемся не думать о плохом, всё будет хорошо.

О научных исследованиях и экологии

– Наряду с туристической деятельностью заповедник занимается и научной. Какие исследования проводятся? И согласны ли ваши специалисты с расхожим мнением о том, что природе с каждым годом становится тяжелее и экология всё хуже?

– Сейчас у нас достаточно сильный научный отдел, в котором собрался достойный коллектив, знающий и любящий природу. Здесь можно встретить представителей разных профилей – орнитологов, зоологов, микологов, болотоведов. Что касается экологической обстановки, сложно дать однозначный ответ. Но известно точно, что в мире сейчас замечены отклонения от стандартных параметров. Например, это изменения климата, которые все почувствовали. Причём не только в сторону глобального потепления, но и в части сокращения биологического разнообразия. На вопрос «почему так происходит?» сейчас никто не может дать чёткого ответа: происходит ли это полностью по вине человека или это процессы глобального характера.

Но точно можно выделить то, какое негативное влияние оставляет человек. Это загрязнение окружающей среды – всем известный пластик, пестициды. Эмиссия парниковых газов – какие выбросы идут в атмосферу. Речь о промышленных выбросах, транспорте, которого сейчас очень много. Это и изменение экосистем: человек занимается осушением болот, масштабными вырубками лесов. Изменение среды обитания представителей флоры и фауны, например завоз растений и животных на те территории, где они никогда не встречались. Допустим, енотовидная собака либо борщевик, который с каждым годом заполняет все новые территории. В Полистовском заповеднике борщевика сейчас не наблюдается. А в 30-60 км от границ заповедника он есть и, скорее всего, когда-нибудь придёт к нам.

– То есть, к сожалению, экология как минимум не становится лучше по разными причинам. И пока нельзя сказать, что мы приносим природе пользы больше, чем вреда. И этому стоит уделять внимание каждому из нас, не только учёным.

– Стоит отметить, что в силах заповедника повлиять на то, чтобы экологическая обстановка становилась менее напряжённой. Например, мы теперь занимаемся раздельным сбором мусора. Это большой плюс. А специалисты отдела экологического просвещения и туризма работают с разными слоями населения, начиная от ребят дошкольного возраста и заканчивая пенсионерами. Это то, что мы можем сделать уже сегодня. Ну и то, что мы являемся ООПТ и сохраняем различные экосистемы в ненарушенном виде, уже является большим взносом в сохранение окружающего мира и биологического разнообразия нашей планеты.

Об уникальности болот

– Будем надеяться, что не только специалисты заповедника, но и все мы будем относиться к этому с повышенным вниманием, чтобы не остаться у разбитого корыта в экологическом смысле. Завершая беседу, хотел спросить, что вы считаете плюсом, преимуществом именно вашего заповедника и почему его нужно посетить тем, кто ещё у вас не был?

– Во-первых, Полистовский заповедник охраняет третью по величине в Европе часть системы верховых болот. Это Полистово-Ловатская болотная система. Она сохранилась практически в первозданном и нетронутом виде, в наше время это очень ценно и редко, поскольку встретить ненарушенные природные территории с каждым днём всё сложнее. Наши болота – это особенное место. Оно очень уединённое, спокойное. Несмотря на свой неприметный вид, оно играет важную роль в сохранении баланса нашей планеты. Болота поглощают большое количество углекислого газа и дают планете кислород – поэтому болота мы и называем «лёгкими планеты». Также болота являются крупнейшим естественным фильтром пресной воды, то есть регулятором климата, он поддерживает уровень воды в реках и озёрах.

Большую роль болота играют в жизни растений и животных. Именно на болотах можно встретить те растения, которые невозможно увидеть в повседневной жизни. Многим они прекрасно известны, например полезная ягода клюква, багульник, который может вскружить голову каждому в прямом смысле этого слова. Ну и различные другие растения – хамедафне, подбел, низкорослые, такие как угнетённые сосенки или карликовые берёзки. А в труднодоступных местах гнездятся птицы, которые любят тишину и спокойствие. Это среднерусская белая куропатка, или ржанка. Эти птицы занесены в Красную книгу РФ.

Полистовский заповедник – это именно то место, где болота делают очень многое. Ведь в представлении многих людей болота – это непроходимые топи, гиблые места, тучи комаров и слепней. Мы хотим изменить и полностью разрушить этот стереотип. Нам важно рассказать людям, что это очень нужные, уникальные и удивительные места. Мы хотим, чтобы у людей была возможность своими глазами увидеть эту красоту болотных кочек, изумрудных мхов, различных кустарников. И поэтому у нас проложено несколько экскурсионных троп для комфортного передвижения. Доступен маршрут на болотоступах, где туристы могут прогуляться по мягкому ковру и почувствовать отсутствие твёрдой почвы под ногами. Доставка до всех маршрутов осуществляется исключительно на вездеходах – это такие большие машины с огромными колёсами низкого давления. Такая поездка для кого-то может стать запоминающимся событием. На нашем сайте прописаны все виды экскурсий, их стоимость, цена проживания, обедов и ужинов.

– Это настоящее приключение, получается. Будем надеяться, что в этом году ничто не помешает приехать к вам большому количеству гостей и насладиться всем этим воочию. Спасибо вам за вклад в экологию Псковской области и экскурсионную деятельность.