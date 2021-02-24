Искусству виртуального краеведения научили псковские библиотекари белорусских коллег

15:00, 25 февраля 2021, ПАИ

Централизованная библиотечная система Пскова поделилась своими инновационными наработками на международном круглом столе, который состоялся сегодня по инициативе Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования Белорусского государственного университета культуры и искусств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

С докладом «Краеведение муниципальных библиотек Пскова: современный подход» на этом онлайн-мероприятии выступила заместитель руководителя ЦБС города Пскова Людмила Слабченко. Она рассказала, как псковские библиотеки участвуют во всероссийских и международных исторических проектах и не только сами повышают квалификацию по краеведению, но и организуют мероприятия по повышению квалификации специалистов других псковских учреждений, поскольку многие из сотрудников ЦБС являются сертифицированными экскурсоводами.

Слабченко считает, что это позволяет псковским библиотекам заниматься изданием уникальных краеведческих материалов и создавать в интернете новые краеведческие ресурсы. В частности, они создали подробную виртуальную карту Пскова с исторической информацией, виртуальную краеведческую справочную, интернет-проект «Имя Александра Невского на карте Пскова», а также электронные листалки, аудио- и видеоверсии разработанных в ЦБС краеведческих справочников.

К Международным Ганзейским дням 2019 года псковские библиотекари, например, помогли московской школьнице Софье Шамраевой издать книгу «Сказ о ганзейском хождении в землю Псковскую» и привлекли к этому проекту лучших псковских краеведов и художников, а также перевели текст Софьи на английский и немецкий языки и на язык Брайля и разместили её в открытом доступе на своём сайте.

Изданный псковскими библиотекарями в прошлом году путеводитель «Парки, сады и скверы города Пскова» удостоился региональной премии как «Книга года». А библиографический указатель «Ганза Нового времени на страницах местной периодической печати» получил диплом международного конкурса СМИ «Ганза – связь времён».

Ещё одна популярная в условиях ограничения массовых мероприятий форма работы псковских библиотек – организация всевозможных онлайн-викторин и конкурсов, а также привлечение псковских читателей к участию в виртуальных состязаниях с жителями других регионов и стран. Так, недавно команда читателей псковской библиотеки «Родник» одержала победу в межрегиональной викторине, посвящённой Александру Невскому.

Заканчивая своё выступление, Людмила Слабченко похвасталась коллегам, что Централизованная библиотечная система Пскова скоро пополнится обновлённым зданием (бывшего кинотеатра) для городской краеведческой библиотеки размером 2 тысяч квадратных метров в самом центре города.