Актриса Карина Разумовская станет ведущей церемонии открытия кинофестиваля «Западные ворота»
Актриса Карина Разумовская станет одной из ведущих торжественной церемонии открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» сегодня, 4 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.
Напомним, кинофестиваль «Западные ворота» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня зрителям представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С полной программой можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что также в рамках кинофестиваля в медиацентре ПАИ 4 и 5 июля состоятся творческие встречи с известными актёрами Анной Банщиковой и Сергеем Лавыгиным.
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Актриса Карина Разумовская станет ведущей церемонии открытия кинофестиваля «Западные ворота»