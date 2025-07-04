Актриса Карина Разумовская станет ведущей церемонии открытия кинофестиваля «Западные ворота»

12:38, 04 июля 2025, ПАИ

Актриса Карина Разумовская станет одной из ведущих торжественной церемонии открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» сегодня, 4 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Напомним, кинофестиваль «Западные ворота» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня зрителям представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С полной программой можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что также в рамках кинофестиваля в медиацентре ПАИ 4 и 5 июля состоятся творческие встречи с известными актёрами Анной Банщиковой и Сергеем Лавыгиным.