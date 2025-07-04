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Культура

«Алкаш не может пить. Как его играть?»: российская актриса раскритиковала цензуру в кино

Актриса театра «Современник», кино, телевидения и дубляжа, кинопродюсер Анна Банщикова раскритиковала цензуру в индустрии кино во время творческой встречи в медиацентре ПАИ, которая проходит в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 4 июля.

Анна Банщикова. Фото: ПАИ

«Сейчас такие рамки. Нельзя курить, к примеру, в кадре. Даже в «Ну, погоди!» волк курит. С этим ничего невозможно сделать – есть положительные герои, а есть отрицательные. Это закон жанра. А сейчас даже алкаш в кадре не может пить. Как его играть? Как ни странно, из этого научились выходить, много хороших фильмов стали снимать», – поделилась Анна Банщикова.

Актриса добавила, что сейчас гости кинофестивалей действительно смотрят фильмы и интересуются ими.

Отметим, что показ фильмов в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» состоится на парклете «Эфир»: в 14:00 будет организован просмотр картины Анатолия Аграфенина «Жизнь – кино», часом позже, в 15:00, состоится показ документальной ленты Наталии Гугуевой «Верные», также 6 июля в 13:30 пройдёт дискуссия на тему «Киноиндустрия: съёмочная площадка, фестивали, зритель».

Напомним, кинофестиваль «Западные ворота» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня зрителям представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С полной программой можно ознакомиться здесь.

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