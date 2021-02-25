Псковские депутаты подготовили предложения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения региона

16:00, 25 февраля 2021, ПАИ

25 февраля депутаты Псковского областного Собрания приняли постановление по результатам рассмотрения вопроса на предыдущем парламентском часе о бесперебойном энергоснабжении на территории региона. Решение законодательного органа прокомментировал спикер регионального парламента Александр Котов.

Он уточнил, что в документе прописаны пункты, которые носят рекомендательный характер, но в то же время не могут быть оставлены без внимания. Депутаты отметили проблемы, которые транслируют жители Псковской области. По словам спикера ПОС, часть из них касается организации работы Псковского филиала «МРСК Северо-Запад», но есть и объективные, связанные с чрезвычайными ситуациями и с тем, что система энергообеспечения в регионе требует капитального ремонта и модернизации.

«Мы со своей стороны готовы оказывать всяческую помощь и поддержку», - сказал Александр Котов и напомнил, депутаты Псковского областного Собрания направят обращение заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку с просьбой оказать содействие в утверждении и финансировании целевой программы модернизации (реновации) электросетевого комплекса Псковской области.

Председатель регионального парламента добавил, что после предыдущего парламентского часа уже произошли некоторые позитивные изменения в этой сфере: филиал «МРСК Северо-Запад» закупил новую технику. «Это тоже позитивный факт, и, я считаю, что в этом есть и заслуга Псковского областного Собрания депутатов», - заключил Александр Котов.