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Общество

Антимонопольщики нашли нарушения в клипе «Альфа-банка» с Моргенштерном

Рекламный клип с участием Моргенштерна привлёк внимание антимонопольной службы России. Фото скриншот клипа

 

ФАС возбудила дело против Моргенштерна и «Альфа-банка», посчитав непристойной рекламу карты, пишет РИА Новости в Telegram. Служба решила, что:

1. Исполнитель в клипе употребляет алкоголь.

2. Исполнитель показывает средний палец.

3. Исполнитель советует подросткам попросить родителей или друзей оформить им карту «Альфа-банка» и называет его лучшим банком страны, не указывая критериев сравнения.

4. В клипе не указана организационно-правовая форма банка.

5. Образ девушек противоречит реальному образу сотрудника банка: вырез слишком откровенен, и через него видно бельё.

Всё это законом «О рекламе» запрещено.

Представители антимонопольного ведомства также указали, что в клипе нет имени тех лиц, кто оказывает Моргенштерну банковские услуги. А согласно части 1 статьи 28 ФЗ «О рекламе» реклама банковских услуг должна содержать имя лица, оказывающего эти услуги.

​Клип Моргенштерна с интеграцией рекламы «Альфа-банка» вышел в ноябре 2020 года. С момента публикации «Клип за 10 лямов» собрал более 20 млн просмотров, 630 тысяч лайков и 129 тысяч дизлайков.

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