Земфира выпустила первый за 8 лет альбом

07:22, 26 февраля 2021, ПАИ

Российская певица Земфира выпустила первый за последние восемь лет студийный альбом. Он называется «Бордерлайн» и доступен на всех платформах, сообщается на странице официального фанатского сообщества исполнительницы в Instagram.

Ранее на официальном YouTube-канале Земфиры появился саундтрек к новому фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер» и клип на него. На видео под названием «Злой человек» актриса едет за рулем автомобиля сквозь метель и курит сигарету. Тогда Рената Литвинова сообщила, что Земфира записала новый альбом.

Шестой студийный альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел 14 февраля 2013 года. В сентябре 2018 года Земфира выпустила первую за пять лет песню «Джозеф».