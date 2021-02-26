Дорогу на подъездах к двум пунктам пропуска отремонтируют в Псковской области
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия выполнят в МАПП «Куничина Гора» и МАПП «Шумилкино» в Печорском районе Псковской области. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает филиал ФГКУ «Дирекция по строительству и эскплуатации объектов Росграницы» в Пскове. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 млн 845 тыс. 984,52 рубля. Источник финансирования - федеральный бюджет.
Техническим заданием предусмотрена замена асфальта, бортовых камней, восстановление дорожной разметки. Контракт должен быть исполнен с 3 мая по 2 августа 2021 года.
Проведение аукциона запланировано на 5 марта.