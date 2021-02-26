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Общество

Псковский магазин нарушил требования Роспотребнадзора

Требования Роспотребнадзора нарушил псковский магазин. Рейд прошёл по ТЦ «Акваполис», «Империал» и «Пик60» 26 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По результатам рейда санитайзеров и предупреждений о соблюдении дистанции не оказалось в «Мастерской чая». Сотрудники полиции вынесут предупреждение начальнику магазина.

По результатам рейда во всех магазинах продавцы и посетители были в масках. Только шесть посетителей получили предупреждения за отсутствие масок.

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