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Общество

Ограничения в связи с COVID-19 продлили в Псковской области до 31 марта

ачало весны псковичи встретят в масках. Ограничения продлены. Фото mos.ru

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 26 февраля внёс изменения в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила администрация региона.

Таким образом, на территории Псковской области ограничительные меры по коронавирусу продлены до 31 марта.

Полный текст Указа вы можете найти на портале нормативных правовых актов Псковской области.

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