Когда в Псковской области снимут ограничения, рассказал губернатор

19:19, 13 февраля 2021, ПАИ

Чтобы Псковская область смогла выйти из режима ограничений, нужно выработать устойчивость к сезонным колебаниям коронавируса – так называемый коллективный иммунитет. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что для этого необходимо привить, как минимум, 60% взрослого населения. «С учётом переболевших, этого должно хватить, чтобы выйти из режима ограничений», - уверен глава региона. По его словам, вакцинация на сегодня – это единственный способ победить болезнь в разумные сроки. Михаил Ведерников напомнил, что проще всего записаться на прививку можно через портал «Госуслуги».

«Мы уже прошли, как минимум, два серьёзных пика распространения заболевания и хорошо видели, как быстро ковид снова набирает динамику», - заметил Михаил Ведерников. В связи с этим глава региона попросил каждого бережно относиться к своему здоровью, а ещё лучше – записаться на вакцинацию.

Он констатировал, что эпидситуация в Псковской области улучшается, вторую неделю подряд количество заболевших снижается почти на 30%. «Число выздоровевших при этом динамично растёт, и часть мощностей системы здравоохранения вернулась к штатной работе», - отметил Михаил Ведерников.

При этом он призвал помнить, что коронавирус никуда не ушёл, и все основные санитарные требования, в том числе ношение масок, соблюдение социальной дистанции, остаются в силе. «По мере возможностей мы постепенно корректируем отдельные ограничения, но расслабляться преждевременно», - подчеркнул глава региона.