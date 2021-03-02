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Положительные результаты работы псковской генетической лаборатории отметил Алексей Кирилёнок

Фото Дарьи Хватковой.

Начальник экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области Алексей Кирилёнок в эфире проекта ПАИ-live 1 марта отметил положительные результаты работы псковской генетической лаборатории.

Весной 2020 года в Пскове открылась первая генетическая лаборатория. По словам спикера, она обеспечена высокоточным оборудованием и в ней работают люди с высшими образованиями.

«За всё время работы сотрудники успели получить дополнительное профильное образование», - отметил Алексей Кирилёнок, добавив также, что было вложено много средств, которые уже начали окупаться.

Спикер подчеркнул, что ряд громких преступлений имеет свои подтверждения посредством ДНК-анализа.

Весь центр делится на традиционные криминалистические виды экспертиз – семь направлений и специальные виды исследований, которые насчитывают десятки направлений. Очень серьезный спектр возможностей имеет химическая лаборатория.

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