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Общество

Всероссийские проверочные работы пройдут в колледжах с 15 сентября по 20 октября

Рособрнадзор назвал сроки проведения всероссийских проверочных работ в средне-специальных учебных заведениях. Фото правительство Москвы

Всероссийские проверочные работы (ВПР) впервые пройдут в российских техникумах и колледжах с 15 сентября по 20 октября 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Рособрнадзора, размещённое на сайте ведомства.

«Всероссийские проверочные работы среднего профессионального образования проводятся в период с 15 сентября по 20 октября 2021 года», — говорится в документе.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что всероссийские проверочные работы во всех техникумах пройдут в 2021 году впервые.

Как следует из документа, расписание проведения проверочных работ в указанный период составляется учебным заведением самостоятельно.

Работы будут писать обучающиеся первых курсов очной формы по образовательным программам среднего профобразования, поступившие на базе основного общего образования, а также обучающиеся по программам среднего профобразования, завершившие в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов и обучающиеся по очной форме на базе основного общего образования.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учащихся с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Ранее Псковское агентство информации писало о сроках проведения всероссийских проверочных работ в школах.

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