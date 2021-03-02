Чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Псковской области

11:59, 02 марта 2021, ПАИ

В Псковской области стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Напутствия участникам дала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она отметила, что первый региональный чемпионат собрал всего 6 молодых профессионалов, а сегодня уже более 170 жителей региона претендуют на победу в этом престижном фестивале мастерства. «Из них свыше 60 — школьники, за что большое спасибо педагогам учреждений региона. Мы желаем вам максимально реализовать здесь свои возможности», - обратилась Вера Емельянова к участникам. Она подчеркнула, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников горячо поддерживает проведение этих соревнований и желает каждому участнику победы, а затем и успехов в федеральном этапе соревнований. «У наших ребят для этого есть реальные шансы. Мы все заинтересованы в ваших будущих достижениях», - заверила первый вице-губернатор.

Областной этап Всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы» продлится до 5 марта. В 2021 году соревнования проходят в 19 номинациях, 5 из которых - юниорские. Конкурсные площадки организованы в Псковском агротехническом колледже и его филиале в Идрице, Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса, Псковском и Великолукском политехнических колледжах, Великолукском медицинском колледже, Островском многопрофильном колледже, Опочецком индустриально-педагогическом колледже, а также в Кванториуме и IT-кубе города Пскова.

В этом году участники регионального чемпионата будут соревноваться в пяти новых компетенциях: «3D-моделирование для компьютерных игр», «Технологии моды», «Ветеринария», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Соревнования по этим направлениям организованы на базе пяти новых брендированных мастерских по направлению «Сельское хозяйство», которые открылись в конце 2020 года в Псковском и Идрицком филиалах Псковского агротехнического колледжа в рамках программы повышения конкурентоспособности профессионального образования нацпроекта «Образование».

Параллельно на всех площадках для участников пройдут деловые игры, мастер-классы, круглые столы, семинары и лекции. Кроме того, школьников и студентов ждёт обширная профориентационная работа.

Worldskills («Молодые профессионалы») — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2016 года. Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».