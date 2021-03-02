В Псковской области снизилось число заболевших внебольничной пневмонией

15:24, 02 марта 2021, ПАИ

Число заболевших внебольничной пневмонией в Псковской области снизилось. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время селекторного совещания с медиками 2 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«За прошедшую неделю заболеваемость внебольничными пневмониями составила 380 случаев», - отметил главный санитарный врач.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 115 случаев, или на 23,2%.

Доля коронавирусных пневмоний составила 19,2%, или 73 случая (на предыдущей неделе их было 96).