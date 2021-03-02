Более 600 жителей Псковской области заразились коронавирусом в семьях

15:30, 02 марта 2021, ПАИ

За две прошедшие недели большинство заболевших коронавирусом в Псковской области инфицировались в семейных очагах – так заразились 648 человек. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время селекторного совещания с медиками 2 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По месту работы или службы заболевание получили 337 человек, в медицинских учреждениях – 85 человек. В 126 случаях источник не удалось установить.

В целом в Псковской области заболеваемость коронавирусом снизилась на 18,5%.