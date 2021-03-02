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Общество

Михаил Ведерников поздравил главврача Псковской областной больницы с юбилеем

2 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил главного врача Псковской областной клинической больницы Анатолия Волкова с 65-летним юбилеем. Встреча прошла в преддверии традиционного совещания с медицинским сообществом региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации. 

«Хочу пожелать здоровья, успехов, сил и чтобы в этой складывающейся ситуации у вас оставалось время на любимые увлечения. Я знаю — вы человек разносторонний», — обратился глава региона к специалисту. Михаил Ведерников вручил Анатолию Волкову почетную грамоту губернатора за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы здравоохранения Псковской области.

Руководитель лечебного учреждения поблагодарил главу региона за высокую оценку работы. «Я искренне тронут», — отметил Анатолий Волков.

«Спасибо за труд. Поработаем!» — отметил в заключение глава региона.

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