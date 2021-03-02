До 1600 пациентов ежедневно принимает Псковская городская поликлиника

15:58, 02 марта 2021, ПАИ

1500-1600 пациентов ежедневно приходят на приём в Псковскую городскую поликлинику. Об этом сообщила главный врач учреждения Галина Неваленная во время селекторного совещания с медиками 2 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что поликлиника постепенно возвращается к обычной нагрузке на участковых, терапевтов и фельдшеров, однако повышенная нагрузка сохраняется. За день поступает порядка 250-300 вызовов врачей на дом, ранее их максимальное количество достигало 800-900. Под наблюдением на амбулаторном лечении находятся 519 пациентов с легким и бессимптомным течением коронавирусной инфекции. Работают 5-6 ковид-бригад.