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Общество

До конца марта цены на цветы не упадут

В этом году на российском рынке наиболее заметен дефицит голландских цветов, поэтому больше всего растут цены на тюльпаны, сообщил член правления Ассоциации цветочного ретейла и основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков. Об этом пишет газета «Известия».

Стоимость цветов из Нидерландов не снизится, пока в стране не закончатся местные праздники. Себестоимость голландского тюльпана сейчас составляет 30-35 рублей, российского — 25-30 рублей. В рознице же перед 8 Марта их будут продавать от 65-75 рублей за штуку и выше.

Многие поставщики говорят о подорожании цветов в два-три раза за год. Рост цен на импортные растения возник из-за пандемии, курса евро и увеличившейся стоимости перевозки. Российские цветы подорожали за счет суровой зимы. После взрывного спроса на цветы в канун 8 Марта цены на них постепенно могут снизиться только к концу месяца. 

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