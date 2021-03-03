До конца марта цены на цветы не упадут

09:02, 03 марта 2021, ПАИ

В этом году на российском рынке наиболее заметен дефицит голландских цветов, поэтому больше всего растут цены на тюльпаны, сообщил член правления Ассоциации цветочного ретейла и основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков. Об этом пишет газета «Известия».

Стоимость цветов из Нидерландов не снизится, пока в стране не закончатся местные праздники. Себестоимость голландского тюльпана сейчас составляет 30-35 рублей, российского — 25-30 рублей. В рознице же перед 8 Марта их будут продавать от 65-75 рублей за штуку и выше.

Многие поставщики говорят о подорожании цветов в два-три раза за год. Рост цен на импортные растения возник из-за пандемии, курса евро и увеличившейся стоимости перевозки. Российские цветы подорожали за счет суровой зимы. После взрывного спроса на цветы в канун 8 Марта цены на них постепенно могут снизиться только к концу месяца.