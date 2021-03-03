Как отличить поддельный алкоголь, рассказали псковичам

10:28, 03 марта 2021, ПАИ

Как отличить поддельный алкоголь, рассказал начальник пресс-службы УМВД РФ по Псковской области Алексей Баранов в эфире радиостанции «7 Небо».

Он отметил, что при покупке спиртного нужно обращать внимание на стоимость приобретаемой продукции. «Сейчас законодательством установлен порог, ниже которого стоимость того или иного вида алкоголя не может быть. Если вы купили крепкий напиток за 100 рублей, стоит задуматься о его качестве», - отметил Алексей Баранов.

Также стоит оценивать качество полиграфии, четкость этикетки, насколько ровно она наклеена. Важно наличие федеральных специальных марок, без них алкоголь будет нелегальным.

Напомним, в Великих Луках полиция пресекла деятельность цеха по изготовлению контрафактного алкоголя под видом известных брендов. По предварительным данным, масштабное подпольное производство было организовано на территории промышленной зоны с декабря прошлого года. К организации незаконного бизнеса причастны двое местных жителей. Возбуждено уголовное дело.