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Общество

Псковский театр кукол может разместиться в «Таблетке» уже в 2025 году

«Таблетка» в парке культуры и отдыха. Фото ПАИ.

Планируется, что на строительство театра кукол в «Таблетке» в Пскове Минкульт откроет финансирование в 2022 году. В этом случае строительство займет три года, рассказала генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева в эфире проекта ПАИ-live 3 марта.

По словам Ольги Тимофеевой, это очень удачное место для размещения театра кукол.

«Сейчас у нас завершился этап эскизного проектирования, мы уже примерно знаем, как будет выглядеть здание. Мы все прекрасно понимаем, что то здание, которое сейчас занимает театр кукол, по сути, не соответствует даже техническим условиям размещения театрального оборудования. Театральная технология идёт вперед, а, так как это объект культурного наследия федерального значения, многие приборы нельзя даже повесить на стену», – отметила она.

По словам Ольги Тимофеевой, в новом здании предполагается два зала – основной на порядка 160 человек (сейчас 100) и второй на 60 мест для совсем маленьких зрителей. Проект предусматривает многофункциональность – будет огромное фойе, большой распределительный вестибюль – для интерактивных мероприятий тоже будет место. «Представлен проект благоустройства территории – рядом с театром будет находиться практически 1,5 гектара земельного участка. Малые архитектурные формы и дополнительные развлекательные площадки станут точкой притяжения горожан. Сейчас там нет большого количества людей», – заметила она.

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