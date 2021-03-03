Александр Нестерук считает недопустимым работу палаток с едой на Масленицу

13:59, 03 марта 2021, ПАИ

Недопустимым считает работу палаток с едой на Масленицу главный санитарный врач региона Александр Нестерук. Об этом он сообщил во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Считаю нецелесообразным проводить Масленицу по обычным сценариям и в полном объёме», - отметил Александр Нестерук, добавив, что можно установить праздничные базары уличной торговли, но ограничить зрелищные мероприятия – сжигание чучела следует провести при небольшом количестве людей и с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Ранее губернатор Михаил Ведерников призвал рассмотреть возможность проведения Масленицы.