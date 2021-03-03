За оскорбление губернатора житель Пыталовского района получил штраф

17:13, 03 марта 2021, ПАИ

Жителю Пыталовского района, который оскорбил губернатора, вынесли приговор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

16 декабря 2020 года обвиняемый через почту направил в интернет-приёмную администрации Псковской области и органов исполнительной власти Псковской области обращение, выраженное в неприличной форме. Мужчина тем самым оскорбил органы государственной власти области, в том числе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Свою вину подсудимый признал полностью. В результате суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.