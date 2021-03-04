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Общество

Наталья Плявинская: Мы смогли получить максимально возможную сумму софинансирования на развитие НКО

«Управление сделало все возможное, чтобы максимально оперативно подать заявку, и мы смогли получить максимальное количество возможной суммы софинансирования», - заявила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская, комментируя выделение региону 10,2 миллиона рублей на развитие НКО.

«Если сравнить с некоторыми другими регионами с похожей экономической ситуацией, видна разница», - сказала Плявинская.

В качестве приоритетных направлений для развития НКО  Наталья Плявинская выделила такие сферы, как помощь социально не защищенным группам населения, поддержка гражданских инициатив, профилактика деструктивного поведения, здоровый образ жизни, экология, развитие креативных сообществ. Она подчеркнула, что результаты будут зависеть от количества поданных заявок.

«С этого года региональный конкурс будет проходить на платформе ФПГ [Фонд президентских грантов. — ПАИ] и в оценке проектов будут принимать участие федеральные эксперты. Открытость и прозрачность конкурса — это задача, которую мы должны обеспечить в этом году», - заключила Наталья Плявинская.

Ранее сообщалось, что Псковская область получила софинансирование в размере 10,2 миллиона рублей для оказания поддержки некоммерческим неправительственным организациям. В общей сложности бюджет страны направил в регионы 1,6 миллиарда рублей.

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