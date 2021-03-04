Каменный век: сообщение о порче имущества псковской инфекционки вызвало негодование псковичей

10:18, 04 марта 2021, ПАИ

Сообщение о том, что пациенты Псковской областной инфекционной больнице повредили имущество медицинского учреждения, вызвало бурное осуждение в соцсетях.

Большинство псковичей осуждают тех, кто занимается вандализмом. «Какой кошмар, как будто каменный век. Дикари!» - прокомментировала инцидент одна из подписчиц Псковского агентства информации в Instagram.

«А потом жалуются, что в больницах всё разбитое и ремонт там не делают», - написала другая подписчица.

Подписчики предполагают, что коронавирус даёт психические осложнения: «Не ругайте тех, кто это сделал, это просто одно из осложнений - коронобесие».

Многие пользователи предложили наказывать вандалов штрафами, а один даже рекомендовал не оказывать медицинскую помощь таким пациентам: «Привыкли все ломать, всех унижать и ничего не делать!»

А одна из подписчиц рассказала, что недавно проходила лечение с детьми в новом отделении инфекционной больницы. «Всё хорошо - и кровати, и мебель, и санузел. Как будто мы первые были в данном боксе, все новенькое, чистое. Врачи и весь медперсонал профессионально и по-человечески к нам приходили, с добрым отношением и словом. Что касается уборки бокса, так по три раза в день, стоит кнопку нажать, тут как тут прибегут: «Что случилось?» Во всем помогут, просто огромное спасибо за всё», - поделилась впечатлениями многодетная мать.

Также подписчики обратили внимание, что такие случаи фиксируются в других бюджетных учреждениях: «Ну если у нас в школе дети новые туалеты в хлам разносят, забивают унитазы бумагой, ногами двери в кабинки выламывают, ходят мимо унитазов, то что уж говорить о взрослых. Просто отсутствие культуры и наплевательское отношение к чужому имуществу».

Напомним, в больнице была испорчена дверь в бокс, сломано контрольное ограждение дорогостоящей кровати, выломана защитная сетка окна. В ванной комнате другой боксированной палаты разбито стекло душевой кабины, сломано пластиковое сиденье унитаза и расколото хозяйственное ведро. Кроме того, фиксируются регулярные засоры канализации больницы из-за безразборного сброса в нее пациентами предметов личной гигиены, элементов одежды и больших объемов пищи.