Почти 283 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области

10:23, 04 марта 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 441 тест на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 282 957. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрировано 32 366 случаев заражения коронавирусом, 21 373 человека выздоровели, 173 пациента умерли.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.