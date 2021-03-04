5702 человека заразились коронавирусом в Великих Луках
В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 5 702 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 11, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (11 688 случаев), на третьем – Псковский район (2 705 случаев).
Всего в Псковской области выявлено 32 366 случаев заражения коронавирусом, 21 373 человека выздоровели, 173 пациента умерли.