Новая программа ПсковГУ и ВШЭ будет формировать педагогов нового поколения

11:34, 04 марта 2021, ПАИ

Педагогов нового поколения будет формировать новая программа ПсковГУ и ВШЭ. Об этом рассказал проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

«Нельзя сказать, что прошлые учителя были плохие, но меняются технологии, возникают многие новые вызовы, современные дети существуют в другой информационной технологической среде», – отметил Сергей Рощин.

Особенностью этой программы являются три области компетенций, которые она будет формировать. Во-первых, это принципиальный подход, метапредметный. В частности, речь идёт о формировании метапредметных компетенций современного учителя. Во-вторых, педагог невозможен, если он не владеет цифровыми сервисами и цифровыми технологиями.

«2020 год вынужденно, но это совершенно точно, обозначил всем, и это тот вызов, на который обязательно надо отвечать», – отметил спикер.

В-третьих, понимание того, в какой среде происходит образование с экономической и управленческой точки зрения.

«Это не самая главная, но важная часть компетенций, которая будет отличать тех, кто поступит на эту программу и закончит её», – добавил Сергей Рощин.

Накануне первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова провела рабочую встречу с руководством Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Псковского государственного университета, где стороны договорились о совместных образовательных программах.