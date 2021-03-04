Накликал ярость. Псковичи-игроманы не видят угрозы

11:26, 04 марта 2021, ПАИ

Глядя на окружающую действительность, порой хочется встать у руля Вселенной и направить всё в свою пользу. Фактически это невозможно, но косвенно инструкция по достижению такой цели существует: учись на пятерки, не ленись, работай и зарабатывай. Однако не у каждого хватает на это сил, средств и времени, и тут на помощь людям приходят видеоигры. Усевшись перед монитором или телевизором, можно погрузиться в выдуманные миры и стать кем угодно. Можно накликать себе любую сумму денег, построить дворец с аквадискотекой, вершить бесчинства и спасать вселенные от неминуемой гибели. Виртуальные миры ограничены лишь фантазией разработчиков, и с каждым годом возможности погружения и взаимодействия становятся всё больше и разнообразней. С момента появления игр не утихают споры о том, что они вызывают агрессию и зависимость. Сегодня постараемся разобраться в этой теме, и первый шаг - мнения простых людей. Мы вышли на улицы Пскова и спросили прохожих: "Вызывают ли видеоигры агрессию?". Результаты смотрите в нашем традиционном опроснике.



Три пути

Видеоигры давно переросли статус местечкового развлечения для интровертов. Сейчас это и спорт, и искусство. В Пскове периодически проходят фестивали и соревнования по играм, в вузах начинают изучать эту сферу, на мировых турнирах чемпионы становятся долларовыми миллионерами, а над созданием игровых хитов и гаджетов работают десятки тысяч людей по всему земному шару. Что уж говорить, порой выход того или иного цифрового продукта - целое событие, не уступающее по масштабу «Евровидению» или «Оскару». Это не удивительно, ведь аудитория игроков постоянно растет. Уровень вовлечённости разный, но тем не менее: кто-то кликает по экрану смартфона, пытаясь собрать три кристаллика в ряд, кто-то не прочь «наказать» друга, стреляя из виртуального танка, а кто-то сидит в позе повелителя на диване и выигрывает войну при помощи геймпада.

Всё это не может не отражаться на нашей жизни. Эксперты по всему миру пытаются изучить влияние игр на человека, и пока однозначных результатов никто не даёт. Наш опрос в определенной степени демонстрирует преобладающие мнения. Их три: игры - зло, игры - добро, и третье - во всем нужна мера и контроль. Псковичи, те с кем нам удалось поговорить, в большей степени за второй вариант, люди старшего поколения придерживаются варианта отказа от виртуального мира, но есть и те, кто не видит в играх угрозы при должном контроле. Постараемся посмотреть на проблему со всех точек зрения.



Машины агрессии

Допустим, игры вызывают агрессию и нарушают связь человека с внешним миром. Одно из первых исследований в данной области проводили в 2000 году. Тогда ученые доказали, что игры оказывают более пагубное влияние, чем кино или телевизор, так как являются интерактивными. Эксперименты проходили в университете штата Айова. Они отобрали 227 студентов, отличавшихся необузданным нравом, и изучили их игровые пристрастия. Определилась зависимость между увлечением жестокими видеоиграми и агрессивным поведением.

В другом эксперименте 210 молодых людей разделили на две группы. Первых усадили играть в агрессивную игру (Wolfenstein 3D), вторых - в спокойную (Myst). По окончании сеанса их попросили наказать своих соперников по игре. Наказание заключалось в том, что испытуемые включали друг другу громкие раздражающие звуки, раздававшиеся в наушниках. Тот, кто играл в агрессивную игру, делал это дольше, с большим упоением и интенсивностью, чем студенты из второй группы.

Есть и другие аналогичные эксперименты. После игры ученые измеряли уровень агрессивности участников. Делалось это с помощью так называемой «машины агрессии». Испытуемый посылает удары слабого тока человеку, который был в игре его противником. Сила и длительность этих импульсов определяла уровень агрессии.

Другие тесты просто состояли из заполнения анкеты после игры, где просили рассказать людей об их ощущениях.

Светила науки признают, в свою очередь, что в лаборатории невозможно учесть все важные факторы и создать приближенные к реальности условия. Однако утверждают, что жестокие компьютерные игры повышают уровень агрессии. Пол, возраст и место жительства значения не имеют. Они притупляют чувства игроков, делая их равнодушными к страданиям окружающих. Широкая общественность, от части, с ними солидарна.

В сети и по ТВ часто можно встретить истории о том, как видеоигры разрушают брак. В подавляющем большинстве случаев проблема в парнях, которые уделяют внимание не своей половинке, а бегающим по экрану человечкам. Зарплата уходит на апгрейд своего виртуального «Я», близости нет, и всё заканчивается словами: «Говорила мне мама…»

Политические деятели тоже не упускают возможности бросить камень в огород игроманов. Как только случается трагедия с участием подростков, сразу раздаются крики: «Это всё из-за ваших стрелялок! Срочно запретить!». В такие моменты любители видеоигр прерывают молчание и вступают в открытый спор.

Интерактивный кинематограф

Как сказал один из опрошенных: «Я часто играю, и я не чувствую в себе агрессию. Намного больше случаев, когда человек причиняет вред другому по своим жизненным причинам». Причины эти, по словам наших респондентов, кроются в воспитании и недостатке внимания. Если в человеке есть агрессия, то это не обязательно из-за игр. Те, кто считают иначе, скорее всего мало знакомы с миром виртуальных развлечений.

В пользу игр тоже проводились исследования. 13 февраля 2019 года специалисты Оксфордского университета опубликовали исследование, посвящённое влиянию жестоких видеоигр на поведение. Они не обнаружили связи между виртуальным и реальным насилием. Для эксперимента отобрали почти 6000 кандидатов в возрасте от 20 до 40 лет. Половина из этого числа увлекалась играми, и большинство подтверждали зависимость от ПК и консолей. Со всеми подопытными были проведены беседы, в которых ученые задавали вопросы, как касающиеся игр, так и совершенно к ним не относящиеся. Выяснилось, что и играющие, и не играющие люди практически ничем друг от друга не отличаются. У них были примерно одинаковые доходы, они одинаково относились к своим близким и испытывали аналогичные чувства в повседневности. Единственная существенная разница - геймеры находят утешение в своих цифровых развлечениях, а обычные люди стараются расслабляться другими способами.

Такие результаты, кажутся справедливыми, если учесть тот факт, что сейчас выросло поколение, которое во времена своей юности откладывали деньги на обед, чтобы зарубиться с одноклассниками в компьютерном клубе. Да и индустрия игр давно не ставит все фишки на «стрелялки» и прочие жестокости. Сейчас в моде открытые миры, где ты добрый самаритянин, который приходит на помощь всем, кого встретит на своём героическом пути. Создатели серьёзно подходят к сюжету, графике, озвучанию, свету и диалогам. Как в кинематографе, только ты не сторонний наблюдатель, ты - действующее лицо.

Не стоит отрицать и тот факт, что для некоторых время, проведённое за игрой – это единственный легальный способ выпустить пар без вреда окружающим. Это справедливо и для одиночного сеанса, и для коллективного соревнования с друзьями.



Между двух зол

На данный момент невозможно однозначно определить, кто прав, а кто нет. У всех есть весомые доводы, поэтому лучше искать ответ где-то посередине. Игры – это новая форма искусства, границы которой ещё не определены. Возможно, это и пугает. Но не следует боятся того, чего не понимаешь, и винить цифровой код во всех бедах. Об этом говорят сторонники рационального подхода. Игры должны быть, но не нужно позволять ребёнку проводить всё своё время в виртуальном мире. Следует отслеживать контент. Исключить любую жестокость и направить усилия на развитие и познания мира в интерактивной форме. Взрослые люди, чья психика уже сформировалась, несут ответственность самостоятельно и вправе выбирать всё, что им по душе. Прогресс не остановить, поэтому следует сосредоточиться не на спорах, а на инструментах использования игр во благо. Всё необходимое для этого есть. Только объединившись, можно победить «Босса агрессии».