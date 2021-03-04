Выпускники новой программы ПсковГУ и ВШЭ получат двойные дипломы

11:54, 04 марта 2021, ПАИ

Выпускники совместной программы ПсковГУ и Высшей школы экономики получат дипломы обоих вузов. Об этом заявил проректор ВШЭ Сергей Рощин в эфире проекта ПАИ-live 4 февраля.

Сергей Рощин отметил, что в совместной образовательной программе предусмотрено, что ее выпускники получат диплом Псковского университета и диплом Высшей школы экономики.

«Для магистратуры у нас нет ограничений по возрасту, это вполне нормальная практика – обновление своих компетенций. Приглашаю всех», - добавил он.

Напомним, что в 2021 году начнётся реализация совместной программы ПсковГУ и ВШЭ. Сейчас на программу объявляется набор, и с сентября она начнёт работать полностью.