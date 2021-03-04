Более 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
За последние сутки в России от коронавируса вылечились 16 123 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
3 марта в стране зафиксировано 475 летальных исходов пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 11 385 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего по состоянию на 4 марта в России выявлено 4 290 135 случаев заболевания коронавирусом, 3 869 857 человек выздоровело, 87 823 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 32 366 случаев заражения коронавирусом, 21 373 человека выздоровели, 175 пациентов умерло.