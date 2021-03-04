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Общество

Руководство Псковского перинатального центра приняло во внимание жалобы рожениц

Руководство Псковского перинатального центра в лице главного врача учреждения Сергея Сукманюка приняло во внимание жалобы рожениц во время круглого стола «Счастливая мама – здоровый ребёнок», который прошёл 3 марта.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметила, что удалось найти понимание со стороны руководства перинатального центра.

В частности, в медучреждении пересмотрят время приёма пищи для женщин для того, чтобы они не оставались голодными. Кроме того, рассмотрят возможность возвращения курсов по подготовке беременной женщины к родам.

«Предлагается расширить состав специалистов, которые эти курсы проводят, - отметила детский омбудсмен. – Добавить психолога, юриста и специалиста по грудному вскармливанию, а также педиатра».

Кроме того, было предложено активизировать работу сайта перинатального центра, чтобы была возможность женщинам напрямую обращаться к главному врачу и чтобы информация регулярно обновлялась.

Также в рамках круглого стола рассмотрели возможность активизации работы общественного совета при Псковском перинатальном центре, в который бы вошли эксперты, женщины, которые могли бы помогать и содействовать в решении различных вопросов. Наталия Соколова подчеркнула, что наличие общественного совета регламентировано законодательством.

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