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Общество

Марина Гаращенко: Псковская горбольница получила колоссальный опыт за время работы в качестве ковид-центра

Псковская городская больница получила колоссальный опыт за год, который отработала как ковид-центр по оказанию медицинской помощи по всем профилям. Теперь планируется переход больницы на новый уровень. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

По её словам, Псковская городская больница имела свой определённый режим работы, свою структуру до начала пандемии, больница многопрофильная, скоропомощная – специалисты, имея уже определенный опыт работы, могли работать на разные виды медицинской помощи.

«Коронавирусная инфекция показала, на что мы все способны, как мы можем работать, врачевать, лечить. За счёт того, что был обмен мнениями, опытом с другими регионами — нам очень помогали Москва, Санкт-Петербург, приезжали профильные бригады, мы понимаем, что коллеги имеют такой колоссальный потенциал на будущее, и, конечно, после перехода в обычный режим работы мы хотим предусмотреть более высокий уровень, расширенный», – отметила Марина Гаращенко.

Кроме того, она подчеркнула, что раньше в горбольнице располагался травмпункт, куда планово приходило большое количество пациентов. В городской больнице теперь будет два приёмных отделения. Одно будет для экстренной медицинской помощи, а другое – для плановой, отметила председатель комитета.

«Мы хотим сегодня предусмотреть расширение профилей больницы. Есть два корпуса: один корпус терапевтический, второй  хирургия. Все хирургические вмешательства, которые проводятся в городской больнице, будут на прежнем уровне сохранены. Мы хотим увеличить объём высокотехнологичной медицинской помощи, так называемые ВМП. Посмотрим, как можно расширить эти услуги, чтобы пациенты из города получали эту помощь здесь и не имели необходимости ездить в другие города. Мы хотим сосредоточить эту работу в самом Пскове», – сказала Марина Гаращенко.

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