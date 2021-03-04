Гаращенко: Мы готовы принять в Псковскую область всех медиков

17:57, 04 марта 2021, ПАИ

«Проблема дефицита кадров первоочередная для нас, и все специалисты ценны. Мы готовы принять на работу всех», – сказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

По её словам, когда открывалась Псковская областная инфекционная больница и необходимо было решать вопрос с кадрами, прошло собрание медицинского сообщества, где ситуацию обсудили со всеми руководителями, расставили все силы и средства в плане штатной численности всех близлежащих медицинских организаций.

«Мы провели некоторые кадровые перестановки, и, конечно, из городской больницы часть персонала перешла в инфекционную больницу. Но при этом городская больница привлекла других специалистов. И вследствие того, что в инфекционную больницу приехали коллеги из других регионов, часть персонала перешла обратно в городскую», – отметила председатель комитета.

Кроме того, Гаращенко заявила, что все решения принимаются коллегиально со всеми руководителями и баланс медицинских кадров специалисты стараются держать в определённом количестве. «Но все равно сегодня дефицит кадров сохраняется, поэтому городская больница будет над этим работать. В том числе их специалисты, которые имели опыт работы в предыдущем режиме, все остались», – добавила она.