Заболевший коронавирусом глава Великих Лук продолжает лечиться дома

16:16, 04 марта 2021, ПАИ

Лечение дома продолжает заболевший коронавирусом глава Великих Лук Николай Козловский. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Глава Великих Лук поблагодарил всех за беспокойство о здоровье и за теплые слова в свой адрес и отметил, что уже получил отрицательный результат теста на коронавирус.

«Я вскоре вернусь на своё рабочее место, но пока медики настаивают на продолжении моего лечения, поэтому остаюсь дома», - добавил Козловский, призвав жителей региона беречь своё здоровье.

Николай Козловский заразился коронавирусом 18 февраля. Ранее он также рассказывал о том, как переносит болезнь.