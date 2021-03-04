Пункты вакцинации против COVID-19 могут появиться в торговых центрах Пскова в ближайшие выходные

17:25, 04 марта 2021, ПАИ

В Пскове в ближайшие выходные в торговых центрах могут появиться пункты вакцинации против COVID-19. Как заявила в эфире ПАИ-live председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, такое намерение есть не только у властей, но и у руководителей торговых центров.

«Они к нам обращались, в том числе на совещании губернатора, которое он проводил на прошлой неделе. Сейчас мы отрабатываем вопрос по Пскову. Планируем успеть к субботе, чтобы уже в эти праздничные дни, когда люди пойдут в торговые центры, могли подумать о себе и своём здоровье. Нам это позволит увеличить охват», – сказала Гаращенко.

Кроме того, она подчеркнула, что открытие пунктов вакцинации в торговых центрах Пскова зависит от того, насколько быстро площадки смогут организовать эту работу: они должны предоставить помещение, которое сначала должно пройти экспертизу на соответствие требованиям, поставить там холодильное оборудование.

«Если спрос будет, то мы планируем во всех крупных торговых центрах открыть такие пункты. По крайней мере, силы и желание у нас есть, и компании в этом заинтересованы. Их сотрудники тоже прививаются», – заключила Гаращенко.