Псковская городская больница перейдёт на новый уровень развития

16:48, 04 марта 2021, ПАИ

Псковская городская больница перейдёт на новый уровень развития. В учреждении появится новое реабилитационное отделение. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

По словам Гаращенко, в городской больнице и раньше было реабилитационное отделение, но для пациентов после инсультов. Сейчас там планируют организовать реабилитационное отделение более широкого профиля, чтобы там уже были пациенты с кардиологической патологией и после перенесённого коронавируса.

«Поэтому мы хотим расширить этот вид услуг, расширить отделение. Возможно, это будет новое отделение, как раз сейчас этот вопрос отрабатываем. Таким образом, сделаем упор на существующие проблемы», – уточнила Марина Гаращенко.

Кроме того, в планах сделать кардиологическую помощь в городской больнице более широкой.

«С одной стороны, это будет реабилитация – пульмонологическая, сердечно-сосудистая, и те сосудистые катастрофы, которые до этого пациенты получали после перенесенных инсультов», – заметила Гаращенко.

Также она подчеркнула, что объём высокотехнологичной медицинской помощи в Псковской горбольнице будет увеличиваться.

«Мы хотим сегодня предусмотреть расширение профилей больницы. Есть два корпуса: один корпус терапевтический, второй – хирургия. Все хирургические вмешательства, которые проводятся в городской больнице, будут на прежнем уровне сохранены. Мы хотим увеличить объём высокотехнологичной медицинской помощи, так называемые ВМП. Посмотрим, как можно расширить эти услуги, чтобы пациенты из города получали эту помощь здесь и не имели необходимости ездить в другие города. Мы хотим сосредоточить эту работу в самом Пскове», – отметила Марина Гаращенко.