0
18:40
За подвиг на пожаре пскович Артем Мазепа получил «Народное признание» (ВИДЕО)
18:28
«Я знаю Псков лучше любого таксиста»: сотрудница «Экопрома» - об особенностях сбора мусора, дворниках и лени
17:55
Прогулка с пользой: на экскурсии в заповедные уголки Псковской области могут отправиться гости пансионата «Кривск»
17:44
Готовим подарки к 8 Марта
17:07
Новое оборудование появится в Псковской городской больнице
16:37
32 пункта вакцинации работают в Псковской области
16:16
Заболевший коронавирусом глава Великих Лук продолжает лечиться дома
Еще новости
Общество

Псковская городская больница перейдёт на новый уровень развития

Псковская городская больница перейдёт на новый уровень развития. В учреждении появится новое реабилитационное отделение. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

По словам Гаращенко, в городской больнице и раньше было реабилитационное отделение, но для пациентов после инсультов. Сейчас там планируют организовать реабилитационное отделение более широкого профиля, чтобы там уже были пациенты с кардиологической патологией и после перенесённого коронавируса.

«Поэтому мы хотим расширить этот вид услуг, расширить отделение. Возможно, это будет новое отделение, как раз сейчас этот вопрос отрабатываем. Таким образом, сделаем упор на существующие проблемы», – уточнила Марина Гаращенко.

Кроме того, в планах сделать кардиологическую помощь в городской больнице более широкой.

«С одной стороны, это будет реабилитация – пульмонологическая, сердечно-сосудистая, и те сосудистые катастрофы, которые до этого пациенты получали после перенесенных инсультов», – заметила Гаращенко.

Также она подчеркнула, что объём высокотехнологичной медицинской помощи в Псковской горбольнице будет увеличиваться.

«Мы хотим сегодня предусмотреть расширение профилей больницы. Есть два корпуса: один корпус терапевтический, второй  хирургия. Все хирургические вмешательства, которые проводятся в городской больнице, будут на прежнем уровне сохранены. Мы хотим увеличить объём высокотехнологичной медицинской помощи, так называемые ВМП. Посмотрим, как можно расширить эти услуги, чтобы пациенты из города получали эту помощь здесь и не имели необходимости ездить в другие города. Мы хотим сосредоточить эту работу в самом Пскове», – отметила Марина Гаращенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Гаращенко: Мы готовы принять в Псковскую область всех медиков Гаращенко: Побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 встречаются, но не часто Сделавшая прививку от коронавируса 101-летняя псковичка чувствует себя хорошо Пункты вакцинации против COVID-19 могут появиться в торговых центрах Пскова в ближайшие выходные Новое оборудование появится в Псковской городской больнице О побочных эффектах вакцины от коронавируса рассказала Марина Гаращенко Псковская городская больница перейдёт на новый уровень развития 32 пункта вакцинации работают в Псковской области Марина Гаращенко: Псковская горбольница получила колоссальный опыт за время работы в качестве ковид-центра Реабилитация и вакцинация – «Анамнез с Мариной Гаращенко»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

За подвиг на пожаре пскович Артем Мазепа получил «Народное признание» (ВИДЕО)
04 марта 2021
За подвиг на пожаре пскович Артем Мазепа получил «Народное признание» (ВИДЕО)
Прогулка с пользой: на экскурсии в заповедные уголки Псковской области могут отправиться гости пансионата «Кривск»
04 марта 2021
Прогулка с пользой: на экскурсии в заповедные уголки Псковской области могут отправиться гости пансионата «Кривск»
Готовим подарки к 8 Марта
04 марта 2021
Готовим подарки к 8 Марта
Новое оборудование появится в Псковской городской больнице
04 марта 2021
Новое оборудование появится в Псковской городской больнице
32 пункта вакцинации работают в Псковской области
04 марта 2021
32 пункта вакцинации работают в Псковской области
Заболевший коронавирусом глава Великих Лук продолжает лечиться дома
04 марта 2021
Заболевший коронавирусом глава Великих Лук продолжает лечиться дома
Реабилитация и вакцинация – «Анамнез с Мариной Гаращенко»
04 марта 2021
Реабилитация и вакцинация – «Анамнез с Мариной Гаращенко»
Ямочный ремонт дорог начался в Пскове
04 марта 2021
Ямочный ремонт дорог начался в Пскове

Идет загрузка...