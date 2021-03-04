Сделавшая прививку от коронавируса 101-летняя псковичка чувствует себя хорошо

17:34, 04 марта 2021, ПАИ

101-летняя жительница Стругокрасненского района Эмилия Волтухова после первой прививки против COVID-19 чувствует себя хорошо и готовится ко второму этапу вакцинации. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

«Она себя прекрасно чувствует, если говорить по отношению к вакцинации. Дама в возрасте, в мае ей будет 102 года – почётный возраст. Привилась она хорошо, у неё не было никаких побочных реакций», – сказала Гаращенко, добавив, что в ближайшее время женщину ожидает вторая инъекция.

Марина Гаращенко пожелала Эмилии Волтуховой здоровья и отметила, что пожилые люди очень обязательные, они заботятся о себе и активно хотят прививаться.

«Мы, как система здравоохранения, должны им помочь прийти к нам либо обеспечить доступ наших специалистов к ним, если это отдалённые территории. Пожилые люди не настолько скептичны, как молодое поколение, они понимают, что это надо в целях их благополучия. Потому что рано или поздно мы должны перейти на обычный режим нашей жизни», – заключила гостья эфира.