Дополнительные решения будут приняты по итогам визита Мишустина в Псковскую область

18:21, 05 марта 2021, ПАИ

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин примет дополнительные решения по итогам визита в Псковскую область. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он прокомментировал первые опубликованные поручения по итогам визита премьера. «Речь идёт, прежде всего, о тех вопросах, которые озвучивались в рамках рабочих встреч в Социальном городке и «Моглино». В том числе, приняты системные решения о расширении программы господдержки индустриальных парков и увеличении финансирования региональных программ развития промышленности», – рассказал Михаил Ведерников.

Есть и точечные поручения. Например, отметил глава региона, в части установки новых базовых станций связи в 10 населённых пунктах Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого и Пыталовского районов.

«Уже на этой неделе некоторые вопросы будем дополнительно прорабатывать с министерствами в Москве. Обо всех новостях буду продолжать информировать», – добавил губернатор.

Он подчеркнул, что Михаил Мишустин внимательно относится ко всем просьбам и пожеланиям региона, и в очередной раз поблагодарил премьера от лица всех жителей региона.