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Политика

Партия Роста и «Новые люди» объединятся, не исключает Антон Сергеев

Партия Роста и «Новые люди» могут объединиться в одну партию в течение месяца, сказал в эфире видеопроекта ПАИ «Псковский телеграм» советник губернатора Псковской области Антон Сергеев, сославшись на осведомленные источники.

Соведущие программы «Псковский телеграм» обсудили, кто, в случае объединения, будет представлять новую политическую силу от Псковской области на выборах в Госдуму: нынешний лидер регионального отделения Партии Роста Игорь Романов или профсоюзный деятель Андрей Маковский, представляющий в Псковской области «Новых людей».

Неделей ранее в эфире «Псковского телеграма» прозвучала информация о возможном выдвижении в Госдуму от Псковской области справедливоросса Игоря Ананских.

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