Стал известен график работы нового пункта вакцинации от COVID-19 в Пскове

12:48, 06 марта 2021, ПАИ

О времени приёма в пункте вакцинации, открытом в псковском ТЦ «Империал», рассказали сегодня. Об этом сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.

Сделать прививку псковичи смогут с 10:00 до 14:00. При этом медработники будут наблюдать за теми, кто уже прошёл данную процедуру.

Как отметила главврач псковской городской поликлиники Галина Невалённая, в пункте проводится вакцинация граждан из листа ожидания, при этом посетить его можно и в порядке живой очереди.

В данном пункте вакцинации работает молодой ординатор, обучающийся в университете Мечникова.

«Он к нам приехал в подъём заболеваемости для помощи и сейчас работает на осмотре перед прививками. У него хорошо получается, и он активно принимает в работе участие», - отметила Галина Невалённая.

Кроме того, сообщается, что в зависимости от спроса населения новые пункты вакцинации могут появиться и в других торговых центрах.

Ранее ПАИ рассказывало об открытии пункта вакцинации в ТЦ «Империал» и об условиях приёма в нём.