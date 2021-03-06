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Общество

О новом очаге коронавируса и числе умерших за последние сутки рассказал Михаил Ведерников

Фото: ПАИ.

 

В Себежском специальном профессиональном училище №1 обнаружен очаг COVID-19. Об этом сообщает Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Губернатор Псковской области отмечает, что другая вспышка перестала быть активной.

«Вместе с тем вспышка в одном из отделений Великолукской межрайонной больницы снята с контроля Роспотребнадзора», - рассказал Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор опубликовал обновлённые данные о распространении коронавируса в области. Михаил Ведерников принёс искренние соболезнования родным и близким умерших от коронавируса.

«К большому сожалению, трое умерли от COVID-19», - сообщил глава региона.

Ранее ПАИ передавало данные статистики, опубликованной сегодня утром Официальным Telegram-каналом Псковской области. В ней упоминалось о двух смертях.
 

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