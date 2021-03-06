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Общество

Михаил Ведерников – о Валентине Курбатове: Для всех нас его уход – большая потеря

Губернатор Псковской области выразил соболезнования родным и близким писателя и литературного критика Валентина Курбатова в своём Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников отметил, что Валентин Курбатов был великим человеком, прекрасным публицистом и прозаиком, который многое сделал для развития культуры Псковской области и России.

«Очень ценю, что мне выпала честь знать Валентина Яковлевича и общаться с ним. Каждая встреча с ним была необыкновенным прикосновением к знаниям, мудрости и прекрасному слогу. Для всех нас его уход – большая потеря», – поделился глава региона.

Валентин Яковлевич – человек, которым искренне гордились и которого искренне уважали и любили, подчеркнул Михаил Ведерников и заключил: «Мои глубокие соболезнования родным и близким. Окажем всю необходимую помощь семье. Скорбим».

Ранее ПАИ сообщало о том, что Валентин Курбатов умер сегодня.

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