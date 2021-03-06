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Общество

Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области

Фото с сайта pixabay.com.

В Псковской области зафиксировано несколько очагов COVID-19. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Одна из вспышек снята с контроля Роспотребнадзора в отделении Великолукской межрайонной больницы. 

В новом очаге – Себежском специальном профессиональном училище – COVID-19 выявлен у 11 человек.

В училище принимаются необходимые противоэпидемические меры, выявляется круг контактных лиц.

Ранее ПАИ передавало комментарий Михаила Ведерникова о новом очаге коронавируса в регионе.

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