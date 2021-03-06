Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
В Псковской области зафиксировано несколько очагов COVID-19. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Одна из вспышек снята с контроля Роспотребнадзора в отделении Великолукской межрайонной больницы.
В новом очаге – Себежском специальном профессиональном училище – COVID-19 выявлен у 11 человек.
В училище принимаются необходимые противоэпидемические меры, выявляется круг контактных лиц.
Ранее ПАИ передавало комментарий Михаила Ведерникова о новом очаге коронавируса в регионе.