Сергей Шаргунов – о Валентине Курбатове: Это был настоящий подвижник
Заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Сергей Шаргунов прокомментировал весть о смерти писателя, публициста, литературного критика Валентина Курбатова. Об этом сообщает ТАСС.
Сергей Шаргунов вспомнил о Валентине Яковлевиче как о настоящем подвижнике и благородном человеке.
«Это был настоящий подвижник, человек благородный и глубокий, совестливый литератор. Он обитал во Пскове, был хранителем старины, автором замечательных книг и хранителем живого огня нашей античности – деревенской литературы. Это был тот литератор, которого хотелось не только читать, но и слушать, внимать ему», – рассказал Сергей Шаргунов.
Ранее ПАИ сообщало о смерти Валентина Курбатова.