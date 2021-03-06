0
18:30
Александр Проханов выразил соболезнования по поводу смерти псковского писателя Валентина Курбатова
16:59
ФОТОФАКТ: Трещины появились на льду Великой в Пскове
16:40
Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
15:12
Умер Валентин Курбатов
15:03
Топливный сбор на рейсы по России повысит «Аэрофлот»
14:44
ФОТОФАКТ: Мимоза и верба расцвели на улицах Пскова
13:59
О новом очаге коронавируса и числе умерших за последние сутки рассказал Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Сергей Шаргунов – о Валентине Курбатове: Это был настоящий подвижник

Заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Сергей Шаргунов прокомментировал весть о смерти писателя, публициста, литературного критика Валентина Курбатова. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Шаргунов вспомнил о Валентине Яковлевиче как о настоящем подвижнике и благородном человеке.

«Это был настоящий подвижник, человек благородный и глубокий, совестливый литератор. Он обитал во Пскове, был хранителем старины, автором замечательных книг и хранителем живого огня нашей античности – деревенской литературы. Это был тот литератор, которого хотелось не только читать, но и слушать, внимать ему», – рассказал Сергей Шаргунов.

Ранее ПАИ сообщало о смерти Валентина Курбатова.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Александр Проханов выразил соболезнования по поводу смерти псковского писателя Валентина Курбатова
06 марта 2021
Александр Проханов выразил соболезнования по поводу смерти псковского писателя Валентина Курбатова
ФОТОФАКТ: Трещины появились на льду Великой в Пскове
06 марта 2021
ФОТОФАКТ: Трещины появились на льду Великой в Пскове
Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
06 марта 2021
Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
Умер Валентин Курбатов
06 марта 2021
Умер Валентин Курбатов
Топливный сбор на рейсы по России повысит «Аэрофлот»
06 марта 2021
Топливный сбор на рейсы по России повысит «Аэрофлот»
ФОТОФАКТ: Мимоза и верба расцвели на улицах Пскова
06 марта 2021
ФОТОФАКТ: Мимоза и верба расцвели на улицах Пскова
О новом очаге коронавируса и числе умерших за последние сутки рассказал Михаил Ведерников
06 марта 2021
О новом очаге коронавируса и числе умерших за последние сутки рассказал Михаил Ведерников
Метель прогнозируют в Псковской области 7 марта
06 марта 2021
Метель прогнозируют в Псковской области 7 марта

Идет загрузка...